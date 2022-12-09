Вирусолог: Только одна вакцина в России защищает от свиного гриппа
Сергей Нетесов рассказал, что не все вакцины отражают существущие штаммы вируса.
Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН оценил состав отечественных вакцин против гриппа.
«Я специально посмотрел на состав вакцин, которые выпускают в России. Только вакцина из Санкт-Петербурга марки «Флю-М» в том смысле отражает все штаммы. Вакцинированные в этом году люди будут прилично защищены. Для гриппа коллективный иммунитет вырабатывается легче, но 40% это маловато», - отметил он.
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в пресс-центре НСН рассказал, как лечить вирус гриппа.
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