Вирусолог: Только одна вакцина в России защищает от свиного гриппа

Сергей Нетесов рассказал, что не все вакцины отражают существущие штаммы вируса. 

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН оценил состав отечественных вакцин против гриппа.

«Я специально посмотрел на состав вакцин, которые выпускают в России. Только вакцина из Санкт-Петербурга марки «Флю-М» в том смысле отражает все штаммы. Вакцинированные в этом году люди будут прилично защищены. Для гриппа коллективный иммунитет вырабатывается легче, но 40% это маловато», - отметил он.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в пресс-центре НСН рассказал, как лечить вирус гриппа.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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