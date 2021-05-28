Ветеринары считают бессмысленной вакцину от коронавируса для животных
Вакцина от коронавируса для животных может пригодиться в будущем, но сейчас, по мнению ветеринаров, в ней нет никакой необходимости, заявил ветеринарный врач Алексей Калиновский.
«В ветеринарном сообществе никто чепчики в воздух не бросает по поводу появления этой вакцины. Нет даже разговоров на эту тему. Эта вакцина никому не нужна», - сказал Калиновский в эфире «Радио 1».
По его словам, случаи заражения животных от людей единичны. При этом люди от животных не заражаются, друг друга животные также не заражают.
Калиновский считает, что сейчас вакцина для животных абсолютно бессмысленна, но не исключил, что она будет нужна, если вирус мутирует и станет опасным для животных.
Единственная в мире вакцина от коронавируса для животных была разработана российскими учеными Россельхознадзора. 26 мая в ведомстве заявили, что в ряде регионов России на базе ветеринарных клиник стартовала вакцинация домашних животных против COVID-19.
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