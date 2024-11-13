В Канаде зафиксирован первый случай заболевания человека птичьим гриппом

Заболевшим оказался подросток из Британской Колумбии. Сейчас он находится в критическом состоянии. Как сообщили в департаменте здравоохранения провинции, первые симптомы у подростка появились 2 ноября, а уже 8 ноября его госпитализировали.

Пока неизвестно, как именно заболел подросток. В публикации уточняется, что незадолго до появления первых симптомов подросток контактировал с кошками, собаками и рептилиями.

Ранее глава центра эпидемически значимых инфекций, врач-инфекционист НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Александр Дмитриев заявил, что проходить вакцинацию от гриппа нужно за две-три недели до начала подъема заболеваемости, напоминает RT.

