В Канаде зафиксирован первый случай заболевания человека птичьим гриппом
В Канаде зафиксировали первый случай заболевания человека птичьим гриппом (H5N1), передает газета The Guardian.
Заболевшим оказался подросток из Британской Колумбии. Сейчас он находится в критическом состоянии. Как сообщили в департаменте здравоохранения провинции, первые симптомы у подростка появились 2 ноября, а уже 8 ноября его госпитализировали.
Пока неизвестно, как именно заболел подросток. В публикации уточняется, что незадолго до появления первых симптомов подросток контактировал с кошками, собаками и рептилиями.
Ранее глава центра эпидемически значимых инфекций, врач-инфекционист НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Александр Дмитриев заявил, что проходить вакцинацию от гриппа нужно за две-три недели до начала подъема заболеваемости, напоминает RT.
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