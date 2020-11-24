Вакцина «Спутник V» показала эффективность более 95%

Разработчики вакцины «Спутник V« заявили, что эффективность препарата, согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95%. Об это сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении уточняется, что на 28-й день после получения первой инъекции (7-й день после получения второй) эффективность «Спутник V» составила 91,4%. Предварительные данные на 42-й день после первой инъекции (21-й день после второй инъекции), когда сформирован устойчивый иммунный ответ, показали эффективность препарата выше 95%.

В РФПИ добавили, что в третьей фазе испытаний «Спутник V» в России участвуют 40 тысяч добровольцев, из которых более 19 тысяч получили уже и первую, и вторую инъекции. «У части вакцинированных наблюдались боль в месте введения вакцины, повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головная боль», - сообщили в фонде.

Вакцина «Спутник V» стала первым в России и мире зарегистрированным препаратом от COVID-19. Её разработали специалисты Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. В настоящее время третья фаза клинических испытаний вакцины идёт также в Белоруссии, Венесуэле, ОАЭ и ряде других стран.