Вакцина от коронавируса «Конвасэл» станет доступна в конце сентября

Заместитель главы ФМБА Игорь Борисевич заявил, что вакцина против коронавируса «Конвасэл» сейчас проходит контроль качества и в конце месяца станет доступна для населения.

«В конце сентября будет возможность использовать ее уже в практике здравоохранения», - цитирует Борисевича РИА Новости.

Вакцину «Конвасэл» зарегистрировали в России в конце марта. Она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, что уровень коллективного иммунитета очень низкий. По его словам, официально месяц назад называлась цифра 7,5%, а по расчетам Крючкова до 20%.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеВакцинаКоронавирус
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