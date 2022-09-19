Вакцина от коронавируса «Конвасэл» станет доступна в конце сентября

Заместитель главы ФМБА Игорь Борисевич заявил, что вакцина против коронавируса «Конвасэл» сейчас проходит контроль качества и в конце месяца станет доступна для населения.

«В конце сентября будет возможность использовать ее уже в практике здравоохранения», - цитирует Борисевича РИА Новости.

Вакцину «Конвасэл» зарегистрировали в России в конце марта. Она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, что уровень коллективного иммунитета очень низкий. По его словам, официально месяц назад называлась цифра 7,5%, а по расчетам Крючкова до 20%.



