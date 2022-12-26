В Южной Корее впервые выявили случай заражения «поедающей мозг» амебой
Медики Республики Корея выявили первый для страны случай заболевания первичным амебным менингоэнцефалитом, которое вызывается неглерией Фоулера и поражает мозг человека, сообщило Управление по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея.
Заболевание было обнаружено у гражданина, который вернулся из Таиланда, где отдыхал четыре месяца. У него были симптомы менингита.
Заболевание впервые было зарегистрировано в США в 1937 году. К 2018 году по всему миру был выявлен 381 случай инфицирования.
Власти отметили, что заболевание не передается от человека к человеку, но в качестве рекомендации посоветовали гражданам не плавать в пресных водоемах региона.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 335 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 577 / сут.
- «Пушечное мясо»: В США заявили, что Украина перестала существовать
- Французы набросились на Украину после слов Кулебы о России
- ФИФА не будет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
- Суд арестовал замглавы отдела Росавиации по делу о взятке
- Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт
- Рогозину успешно удалили осколок из позвоночника
- Аналитики CEBR предрекли мировую рецессию в 2023 году
- Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour об отмене рейсов в Египет из России
- СМИ: Стоимость ремонта «Северного потока» превышает $500 млн
- СМИ: Китай отменит карантин и откроет границы 8 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru