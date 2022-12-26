В Южной Корее впервые выявили случай заражения «поедающей мозг» амебой

Медики Республики Корея выявили первый для страны случай заболевания первичным амебным менингоэнцефалитом, которое вызывается неглерией Фоулера и поражает мозг человека, сообщило Управление по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея.

Заболевание было обнаружено у гражданина, который вернулся из Таиланда, где отдыхал четыре месяца. У него были симптомы менингита.

Заболевание впервые было зарегистрировано в США в 1937 году. К 2018 году по всему миру был выявлен 381 случай инфицирования.

Власти отметили, что заболевание не передается от человека к человеку, но в качестве рекомендации посоветовали гражданам не плавать в пресных водоемах региона.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВрачиЮжная Корея
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