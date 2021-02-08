В России выросло число случаев заболевания проказой
Шесть новых случаев заболевания лепрой (проказой) выявили в России в 2020 году, тогда как годом ранее в стране был зафиксирован лишь один новый случай этой болезни, сообщил РИА Новости директор «Научно-исследовательского института по изучению лепры» Виктор Дуйко.
По его словам, четверо из заболевших – жители Астраханской области, по одному – в Калмыкии и Санкт-Петербурге, все эти случаи – первичные. Годом ранее в России был зафиксирован один новый случай и два рецидива у переболевших. По словам эксперта, рост числа заболеваний обусловлен как лучшей диагностикой, так и коронавирусной инфекцией, которая обостряет все инфекционные заболевания.
Лепра, или проказа — это хроническая инфекционная болезнь с поражением кожи, слизистых оболочек, периферической нервной системы, внутренних органов. Ее можно вылечить, если это сделать на ранних стадиях, то можно избежать инвалидности. Астраханская область является очагом распространения проказы в России, в ней живет 60% всех выявленных зараженных, всего их 124 человека.
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