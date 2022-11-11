В России создали базу для производства инсулинов

В России создали базу для производства отечественного инсулина. Об этом заявила директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. По ее словам, сейчас на долю зарубежных производителей инсулина приходится около 70% рынка в стране.

«Мы должны сказать, что, проанализировав ситуацию, мы понимаем, что у нас абсолютно создана база фармацевтического производства, которая может взять на себя создание и производство отечественных инсулинов», — сказала Мокрышева на пресс-конференции, посвященной поддержке пациентов с сахарным диабетом в России.

Она уточнила, что также создана база клинических исследований, которая позволит эндокринологическому сообществу контролировать качество препаратов.

Мокрышева подчеркнула, что в России уже есть достойные отечественные инсулины, их линейка на сегодняшний день расширяется.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России диабетом страдает каждый 15-й гражданин, об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минздрав. И, к сожалению, число пациентов с этим диагнозом неуклонно растет. Если в 2021 году, согласно официальной статистике, заболевание было диагностировано у 5,2 млн человек, то на данный момент их 10,5 млн. В Минздраве считают, что сахарный диабет — одна из главных причин инвалидизации.



