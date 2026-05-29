В Госдуме выступили за продажу лекарств по бумажным рецептам
Российские власти должны сохранить для граждан возможность купить лекарства по бумажному рецепту даже после внедрения электронной системы продаж, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
По его словам, переход на электронную систему потребует от аптек обновления оборудования и программного обеспечения. «Без бумажного рецепта - никак!», - указал парламентарий.
Политик напомнил о предложении партии создать общероссийскую сеть государственных социальных аптек, где лекарства могли бы продаваться с минимальными наценками.
Переход на электронные рецепты на лекарства станет колоссальной нагрузкой на аптеки и поликлиники, в этом нет сегодня необходимости, рассказал директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.
