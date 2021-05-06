В Европе заявили о пользе фруктовых соков

По словам вице-президента по качеству Союзнапитков Людмилы Хомич, нет никакой разницы, разжевали вы фрукт или употребили его в жидком виде – в организм поступит одинаковое количество полезных веществ.

Эксперт отмечает, что из соков быстрее усваиваются антиоксидантные соединения. Например, каротиноиды усваиваются лучше, если поступают в морковном соке. При этом выяснилось, что в яблочном соке железа содержится меньше, чем в самих фруктах, а в апельсиновом соке выявили много фолиевой кислоты.

Хомич также заявила, почти 95% российских соков, которые продают в магазинах, хорошего качества.

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о важности воды для человеческого организма.

«Вода – это важная составляющая нашей жизни. Человеческий организм на 75% состоит из воды. Вода поддерживает жизнеспособность, являясь растворителем всех биологически активных компонентов, пропускает их в клетки нашего организма и выводит из клеток продукты распада. Недостаток воды приводит не только к снижению метаболических процессов, но и к накоплению продуктов обмена, к отравлению организма, интоксикации. Здоровый человек должен выпивать не менее 2,5 л воды в день», - отметила специалист.

