В Европе заявили о пользе фруктовых соков
По инициативе ВОЗ ученые провели исследование с участием 35 тысяч человек в возрасте от 20 до 70 лет и сделали вывод - натуральный фруктовый сок не уступает в пользе самим фруктам. Об этом пишет «Российская газета».
По словам вице-президента по качеству Союзнапитков Людмилы Хомич, нет никакой разницы, разжевали вы фрукт или употребили его в жидком виде – в организм поступит одинаковое количество полезных веществ.
Эксперт отмечает, что из соков быстрее усваиваются антиоксидантные соединения. Например, каротиноиды усваиваются лучше, если поступают в морковном соке. При этом выяснилось, что в яблочном соке железа содержится меньше, чем в самих фруктах, а в апельсиновом соке выявили много фолиевой кислоты.
Хомич также заявила, почти 95% российских соков, которые продают в магазинах, хорошего качества.
Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о важности воды для человеческого организма.
«Вода – это важная составляющая нашей жизни. Человеческий организм на 75% состоит из воды. Вода поддерживает жизнеспособность, являясь растворителем всех биологически активных компонентов, пропускает их в клетки нашего организма и выводит из клеток продукты распада. Недостаток воды приводит не только к снижению метаболических процессов, но и к накоплению продуктов обмена, к отравлению организма, интоксикации. Здоровый человек должен выпивать не менее 2,5 л воды в день», - отметила специалист.
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