В Донецке достроят заброшенный кардиоцентр

Хуснуллин уточнил, что в корпусе площадью 7 600 квадратных метров будут работать отделения интенсивной терапии и реанимации, а также кабинеты детских кардиохирургов. На каждом этаже создадут по две операционных, благодаря чему врачи смогут проводить до трех тысяч операций в год. Помимо этого, планируется увеличить коечный фонд до 585 мест.

Также планируется реконструкция двухэтажного здания, в котором будут находиться кабинеты с аппаратурой для выполнения разных видов компьютерной томографии, отметил вице-премьер.

Ранее глава Донецка Денис Пушилин заявил, что на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе могут построить малые промышленные предприятия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

