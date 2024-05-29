В Донецке достроят заброшенный кардиоцентр

Одиннадцатиэтажный кардиохирургический корпус, стройка которого началась в 2014 году в Донецке, начали достраивать, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

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Хуснуллин уточнил, что в корпусе площадью 7 600 квадратных метров будут работать отделения интенсивной терапии и реанимации, а также кабинеты детских кардиохирургов. На каждом этаже создадут по две операционных, благодаря чему врачи смогут проводить до трех тысяч операций в год. Помимо этого, планируется увеличить коечный фонд до 585 мест.

Также планируется реконструкция двухэтажного здания, в котором будут находиться кабинеты с аппаратурой для выполнения разных видов компьютерной томографии, отметил вице-премьер.

Ранее глава Донецка Денис Пушилин заявил, что на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе могут построить малые промышленные предприятия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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