В боязни онкологических заболеваний признались 61% россиян
Согласно проведенному исследованию Финансового университета и одной из российских страховой компаний, 61,2% соотечественников старше 45 лет боятся онкологических заболеваний.
При этом большая часть опрошенных оценивает свое состояние здоровья как удовлетворительное (52,1%), 43,1% участников опроса — как хорошее, 4,7% респондентов — как плохое. Самые здоровые россияне живут в Ростове-на-Дону, Оренбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Набережных Челнах.
Вместе с тем хроническими заболеваниями не страдают лишь 13% опрошенных. Чаще всего россияне жаловались на гипертоническую болезнь, остеохондроз, варикозное расширение вен, сердечную недостаточность и болезни щитовидной железы.
По словам исполнительного директора проводившей исследования страховой компании Дмитрия Попова, для беспокоящихся о своем здоровье россиян предусмотрен полис онкострахования. Он также напомнил, что можно пройти общие скрининги, чтобы выявить отклонения на ранней стадии.
Большинство опрошенных (42%) посещают врачей несколько раз в год. Кроме того, по 15% респондентов обращаются к помощи медиков несколько раз в месяц и раз в несколько месяцев. В приверженности здоровому питанию признался каждый второй участник опроса, каждый десятый заявил, что обеспечивает себе хотя бы среднюю интенсивность нагрузки.
В основном или полностью довольны медицинскими услугами по страховке, оплачиваемой работодателем, подавляющее большинство респондентов — 90%. Среди тех, кто приобретал страховку самостоятельно, процент несколько ниже — 78%.
Попов добавил, что, оформляя полис добровольно медицинского страхования, можно получить доступ к индивидуальному подходу и качественному сервису. Это помогает сделать медицинские услуги более комфортными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru