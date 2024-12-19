Уролог Белопольский: Терпеть и откладывать поход в туалет нельзя

По его словам, в этом случае повышается щёлочность мочи, что часто является причиной «образования сгустков солей кальцинатов» и в итоге может привести к «образованию мочевых камней во всей мочевыводящей системе».

Кроме того, переполнение мочевого пузыря практически ведёт к острой задержке мочеиспускания и невозможности опорожнить мочевой пузырь, что часто бывает у мужчин при аденоме предстательной железы, хроническом простатите и мочекаменной болезни.

«У женщин это происходит реже. У них несвоевременное опорожнение мочевого пузыря может привести к появлению инфекций мочевыводящих путей – циститу», – заключил эксперт.

Ранее психолог, лектор Российского общества «Знание» Григорий Спижевой заявил, что педагоги не имеют права запрещать ребёнку выходить в туалет во время урока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

