Уролог Белопольский: Терпеть и откладывать поход в туалет нельзя
Терпеть, когда хочется опорожнить мочевой пузырь, категорически нельзя. Об этом «Газете.Ru» заявил уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.
По его словам, в этом случае повышается щёлочность мочи, что часто является причиной «образования сгустков солей кальцинатов» и в итоге может привести к «образованию мочевых камней во всей мочевыводящей системе».
Кроме того, переполнение мочевого пузыря практически ведёт к острой задержке мочеиспускания и невозможности опорожнить мочевой пузырь, что часто бывает у мужчин при аденоме предстательной железы, хроническом простатите и мочекаменной болезни.
«У женщин это происходит реже. У них несвоевременное опорожнение мочевого пузыря может привести к появлению инфекций мочевыводящих путей – циститу», – заключил эксперт.
Ранее психолог, лектор Российского общества «Знание» Григорий Спижевой заявил, что педагоги не имеют права запрещать ребёнку выходить в туалет во время урока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru