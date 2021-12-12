Ученые выяснили причину рака щитовидной железы
Ученые из Австралии изучили факторы, которые могут привести к раку щитовидной железы, сообщает «РЕН ТВ».
В исследовании участвовали 370 тыс. жителей страны. Эксперты определили связь между индексом массы тела участников исследования с возможностью развития рака и смерти от него. Как оказалось, ожирение – один из главных факторов риска развития рака щитовидной железы. Лишний вес является причиной двух из пяти случаев данного заболевания у мужчин и одного из 10 случаев – у женщин.
Также риск развития рака щитовидной железы увеличивает воздействие ионизирующего излучения, дефицит йода, некоторые генетические факторы и семейный анамнез.
Среди симптомов рака щитовидной железы — небольшая шишка на шее около гортани, припухшие лимфоузлы на шее, осиплость голоса, затруднение при глотании, затрудненное или хриплое дыхание.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что жители всех без исключения регионов России страдают от йододефицита.
Ранее кандидат медицинских наук в эфире НСН рассказала, чем питаться россиянам, чтобы не было проблем с щитовидной железой.
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