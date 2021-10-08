Ученые рассказали, как арахис влияет на здоровье

Испанские ученые провели исследование и выяснили, что ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей, сообщают «Известия».

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Эксперты набрали группу добровольцев из 63 человек в возрасте от 19 до 33 лет, которым ежедневно давали порцию арахиса. При помощи широкого набора когнитивных тестов и анализов, связанных с биохимическими показателями стрессовой реакции, исследователи проанализировали, что в этой группе прием арахиса в каждодневном рационе питания привел к улучшению когнитивных функций и реакции на стресс.

Подобный эффект связан с воздействием на мозг биологически активных соединений. Речь идет о ресвератроле и р-кумаровой кислоте. Кроме того, в арахисе содержатся короткоцепочечные жирные кислоты и длинноцепочечные насыщенные жирные кислоты.

В будущем ученые планируют расширить подобные исследования.

Ранее стало известно, какие «суперпродукты» могут продлить жизнь. По словам экспертов, это еда, богатая растительным белком. Речь идет о нежареном арахисе, грецком орехе, семенах тыквы и бобовых – фасоли и горохе.

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ФОТО: @dan_achatz/flickr.com
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