Ученые предупредили о стремительном падении эффективности антибиотиков
Снижение эффективности антибиотиков из-за их повсеместного применения может стать большой проблемой для человечества в ближайшем будущем, передает немецкий таблоид Bild («BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов).
Так, в статье говорится, что уже к 2050 году от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами, могут умереть порядка 39 миллионов человек по всему миру, отмечает RT.
В свою очередь президент общества инфекционной терапии Матиас Плец заявил, что общество оказалось на грани утраты достижений современной медицины и откатывается к эпохе, предшествующей открытию пенициллина.
Иммунолог Николай Крючков объяснил, что провоцирует появление неуязвимых патогенов и как с этим бороться, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru