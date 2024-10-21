Ученые предупредили о стремительном падении эффективности антибиотиков

Так, в статье говорится, что уже к 2050 году от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами, могут умереть порядка 39 миллионов человек по всему миру, отмечает RT.

В свою очередь президент общества инфекционной терапии Матиас Плец заявил, что общество оказалось на грани утраты достижений современной медицины и откатывается к эпохе, предшествующей открытию пенициллина.

Иммунолог Николай Крючков объяснил, что провоцирует появление неуязвимых патогенов и как с этим бороться, отмечает «Свободная пресса».

