Тренер по фейс-фитнесу раскрыла взаимосвязь внешнего вида и осанки
Тренер по фейс-фитнесу Дарья Седунова рассказала журналистам «Пятого канала», как хорошая осанка способна улучшить внешний вид.
«Первое впечатление вы производите не морщинами на вашем лице, и даже не выражением лица», — отметила Седунова.
Тренер рекомендовала выполнять упражнения, способные улучшить осанку.
Например, утром, встав с кровати, следует упереться руками в дверной проем и зависнуть в таком положении на несколько минут. Такое упражнение позволит раскрыть грудную клетку и запомнить правильное положение тела. При этом эксперт посоветовала подбородок держать параллельно полу.
Также скорректировать осанку поможет упражнение с книгой, которую рекомендуется носить на голове.
Переписка на ходу влияет на траекторию движения человека и его осанку. К такому выводу пришли американские учёные, наблюдая за 26 участниками эксперимента, которым было необходимо одновременно выполнять три вещи: идти, читать сообщения на своих телефонах и отвечать на них.
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