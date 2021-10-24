Тренер по фейс-фитнесу раскрыла взаимосвязь внешнего вида и осанки

«Первое впечатление вы производите не морщинами на вашем лице, и даже не выражением лица», — отметила Седунова.

Тренер рекомендовала выполнять упражнения, способные улучшить осанку.

Например, утром, встав с кровати, следует упереться руками в дверной проем и зависнуть в таком положении на несколько минут. Такое упражнение позволит раскрыть грудную клетку и запомнить правильное положение тела. При этом эксперт посоветовала подбородок держать параллельно полу.

Также скорректировать осанку поможет упражнение с книгой, которую рекомендуется носить на голове.

Переписка на ходу влияет на траекторию движения человека и его осанку. К такому выводу пришли американские учёные, наблюдая за 26 участниками эксперимента, которым было необходимо одновременно выполнять три вещи: идти, читать сообщения на своих телефонах и отвечать на них.

