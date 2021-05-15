Травматолог назвал смартфоны причиной неожиданных травм
Травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с радио Sputnik рассказал о случаях, когда смартфон может представлять опасность и стать причиной травм.
По словам специалиста, гаджет может угрожать здоровью, если использовать его в неподходящее время и в неподходящем месте. Травматолог рекомендует отказаться от смартфона во время ходьбы по лестницам, поскольку ступеньки — частая причина получения травм, и при использовании гаджета риск получить повреждение многократно увеличивается.
«Травмы происходят потому, что мы смотрим в телефон, когда ходим по ступенькам, ставим стопу не полностью, а на половину или на край, и нога может сорваться, при этом мы не держимся за перила и можем скатиться вниз», – объяснил медик.
Травматолог добавил, что падение с лестницы приводит к повреждениям позвоночника, рук или ног, черепно-мозговым травмам. Эксперт рекомендовал быть внимательным, не бегать по лестнице со смартфоном в руках и по возможности избегать спуска по ступеням вниз, поскольку это вредит коленному суставу.
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