Только треть россиян назвала свое здоровье хорошим

По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), только треть участников (36%) считают свое здоровье хорошим. Более 51 процента опрошенных описали состояние своего здоровья как удовлетворительное. 11 процентов причисляют себя к лицам со слабым здоровьем, говорится на сайте центра.

Примерно четверть (24%)участников опроса никогда не проходила диспансеризацию. 15% респондентов прошли диспансеризацию в этом году.

Также ВЦИОМ изучил, на что именно обращают внимание россияне при покупке продуктов питания. Самыми популярными вариантами стали цена товара (59%), качество (53%) и свежесть (37%).

Опрос был проведен 29 мая. Объем выборки составил 1 600 респондентов.

