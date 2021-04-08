Тест-система для всех штаммов коронавируса появилась в России

Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получил регистрационное удостоверение на тест-систему «АмплиТест SARS-CoV-2 LAMP», которая может обнаружить любой вид коронавируса, циркулирующие на территории РФ, сообщает Ura.ru.

В пресс-службе ФМБА также отметили, что новое медицинское изделие является не только высокоточным, но и самым быстрым на рынке вариантом проведения исследования для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2. Кроме того, в состав новинки входит внутренний контрольный образец (ВКО), который, в том числе, служит для исключения ложноотрицательных результатов.

Ранее в Свердловской области впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса, который нашли у местной жительницы, вернувшейся из ОАЭ, сообщает телеканал «360». Кроме того, у женщины, приехавшей из Турции, выявили британский штамм COVID-19.

