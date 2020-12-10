Терапевт рассказал о самых вредных для здоровья новогодних традициях
Некоторые новогодние традиции могут нанести вред здоровью, и лучше от них отказаться. Об этом рассказал врач-терапевт, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов в беседе с «Радио 1».
По словам врача, многие россияне в последний день года проводят генеральную уборку. Однако терапевт рекомендует делать её заранее, чтобы не встречать новогоднюю ночь уставшими и раздражительными.
Также доктор Асанов назвал среди вредных привычек традицию провожать старый год крепким алкоголем и встречать новый бокалом шампанского. Врач отметил, что смешение алкогольных напитков разной крепости может стать причиной интоксикации организма. Эксперт рекомендует отдать предпочтение какому-либо определённому напитку, лучше — безалкогольному, поскольку медики не рекомендуют употреблять спиртное.
Кроме того, терапевт считает вредной традицию открывать окна и двери в новогоднюю ночь, чтобы выпустить старый и впустить новый год. Это может привести к переохлаждению и простуде.
По мнению врача, самая вредная из новогодних привычек — долгое нахождение за праздничным столом с изобилием блюд. Асанов подчёркивает, что такой вечер закончится перееданием. Кроме того, часто в праздники россияне готовят тяжёлые блюда с большим количеством жиров. Терапевт рекомендует поставить на новогодний стол более лёгкую пищу и в течение ночи двигаться: например, потанцевать или прогуляться на свежем воздухе.
Также врач призвал отказаться от приёма гостей в новогодние праздники из-за пандемии коронавируса.
При этом Асанов отметил, что существуют и полезные традиции: например, выпить шампанское с пеплом от сожжённого листочка с новогодними желаниями. По мнению врача, пепел действует как активированный уголь, поглощая вредные элементы, и не представляет угрозы для здоровья.
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