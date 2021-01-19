Терапевт предупредила о последствиях резкого потепления для здоровья

Резкий перепад температур от холода к теплу может вызвать активацию вирусов и обострение хронических заболеваний, заявила врач-терапевт и кардиолог Алла Демидова.

«Микробы простудной группы активизируется. Недаром вторая волна гриппа часто наблюдается в марте, когда устанавливается более сырая и влажная погода», - отметила она в эфире «Радио 1».

Тем, у кого часто понижается давление, врач рекомендовала за два-три дня до ожидаемого потепления увеличить физическую активность – например, делать зарядку или гимнастику по утрам. Если же имеется склонность к гипертонии, лучше отслеживать состояние здоровья, измерять давление и запастись лекарствами, добавила Демидова.

Она также предупредила, что упри усилении ветра у людей в возрасте 50+ может начаться стенокардия, а при повышении влажности воздуха обостряется состояние пациентов с бронхо-лёгочными заболеваниями.

В начале недели в столичном регионе был зафиксирован пик холода с температурами ниже минус 20 градусов. Однако уже к концу текущей недели столбики термометров устремятся к нулю.

