Терапевт предупредила о последствиях резкого потепления для здоровья
Резкий перепад температур от холода к теплу может вызвать активацию вирусов и обострение хронических заболеваний, заявила врач-терапевт и кардиолог Алла Демидова.
«Микробы простудной группы активизируется. Недаром вторая волна гриппа часто наблюдается в марте, когда устанавливается более сырая и влажная погода», - отметила она в эфире «Радио 1».
Тем, у кого часто понижается давление, врач рекомендовала за два-три дня до ожидаемого потепления увеличить физическую активность – например, делать зарядку или гимнастику по утрам. Если же имеется склонность к гипертонии, лучше отслеживать состояние здоровья, измерять давление и запастись лекарствами, добавила Демидова.
Она также предупредила, что упри усилении ветра у людей в возрасте 50+ может начаться стенокардия, а при повышении влажности воздуха обостряется состояние пациентов с бронхо-лёгочными заболеваниями.
В начале недели в столичном регионе был зафиксирован пик холода с температурами ниже минус 20 градусов. Однако уже к концу текущей недели столбики термометров устремятся к нулю.
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