Терапевт перечислила ранние признаки рассеянного склероза
Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала об опасности рассеянного склероза, последствиях заболевания и объяснила, как долго живут пациенты с таким диагнозом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как отметила эксперт, рассеянный склероз — серьезное аутоиммунное заболевание, при котором разрушаются миелиновые клетки организма и все стволовые клетки головного мозга.
«Все эти процессы приводят к нарушению когнитивных способностей. Нарушаются зрительная функция и способность нормально передвигаться», — объяснила Лапа.
Заболевание развивается у людей в возрасте 18–45 лет, первые его признаки — ухудшение бокового зрения, возникновение слабости в ногах, снижение прочности соединительной ткани. При прогрессировании болезни появляются проблемы с памятью, нарушение речи, в дальнейшем человек перестает ходить и «может превратиться в инвалида-колясочника».
Терапевт отметила, что пока излечить болезнь полностью невозможно, однако терапевтические методики позволяют поддерживать здоровье пациента и продлить годы его жизни. Так, больным проводят сосудистую и противовоспалительную терапию с помощью специальных средств в специализированных профильных клиниках. Пациент может прожить до 80 лет при хорошем уходе, своевременном лечении и терапии, однако больной все же будет ограничен в движениях.
Кроме того, Лапа рассказала, что ученым уже удается выращивать стволовые клетки, в перспективе они могут помочь при профилактике рассеянного склероза.
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