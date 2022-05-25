Терапевт перечислила ранние признаки рассеянного склероза

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала об опасности рассеянного склероза, последствиях заболевания и объяснила, как долго живут пациенты с таким диагнозом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметила эксперт, рассеянный склероз — серьезное аутоиммунное заболевание, при котором разрушаются миелиновые клетки организма и все стволовые клетки головного мозга.

«Все эти процессы приводят к нарушению когнитивных способностей. Нарушаются зрительная функция и способность нормально передвигаться», — объяснила Лапа.

Заболевание развивается у людей в возрасте 18–45 лет, первые его признаки — ухудшение бокового зрения, возникновение слабости в ногах, снижение прочности соединительной ткани. При прогрессировании болезни появляются проблемы с памятью, нарушение речи, в дальнейшем человек перестает ходить и «может превратиться в инвалида-колясочника».

Терапевт отметила, что пока излечить болезнь полностью невозможно, однако терапевтические методики позволяют поддерживать здоровье пациента и продлить годы его жизни. Так, больным проводят сосудистую и противовоспалительную терапию с помощью специальных средств в специализированных профильных клиниках. Пациент может прожить до 80 лет при хорошем уходе, своевременном лечении и терапии, однако больной все же будет ограничен в движениях.

Кроме того, Лапа рассказала, что ученым уже удается выращивать стволовые клетки, в перспективе они могут помочь при профилактике рассеянного склероза.

