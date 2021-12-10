Свёклу назвали самым полезным овощем русской кухни
Свёкла - самый дешевый и одновременно весьма полезный овощ для здоровья. Она улучшает состояние капилляров, укрепляет стенки сосудов, понижает артериальное давление и нормализует стул. Об этом рассказала агентству Прайм руководитель научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ксения Борода.
По её словам, бетаин, входящий в состав сырой свёклы, помогает бороться с остеопорозом, болезнью Альцгеймера, атеросклерозом, патологиями сердца, анемией, мастопатией, тромбофлебитом. И это ещё не всё. Пигмент бетацианин, который придает свёкле характерный темно-красный окрас, является мощным антиоксидантом, отметила эксперт.
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