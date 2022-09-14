Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла почти вдвое
Свыше 8600 случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в российской столице за минувшие сутки, сообщает федеральный штаб по борьбе с заболеванием. Показатель подскочил сразу почти вдвое после довольно длительного снижения. Накануне в Москве было выявлено менее пяти тысяч заражённых.
Помещены в больницу за последние 24 часа 338 пациентов с COVID-19, скончались 26 больных. Общее число жертв коронавируса в Москве достигло 45 581. При этом выздоровели за сутки 7 939 человек. Таим образом, за всё время пандемии в столице излечились 2,88 миллиона человек.
Ещё в середине минувшего лета московский оперативный штаб отметил подъем заболеваемости COVID-19 на фоне распространения подштамма коронавируса «омикрон», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Данная мутация считается более заразной, однако менее опасной в плане тяжести заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- В Киргизии сообщили об очередной перестрелке на границе с Таджикистаном
- «Проигрываем в диалоге»: Кинорежиссер о причинах «непопулярности» русских фильмов
- «Зритель пошёл на русское кино»: Фильмы Русского кинофестиваля заменили Голливуд в кинотеатрах
- Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла почти вдвое
- Фон дер Ляйен приедет на Украину для встречи с Зеленским
- Суд прекратил дело Кристины Асмус о дискредитации армии
- В Запорожье заявили о прекращении обстрелов ЗАЭС украинскими войсками
- СМИ: Coca-Cola и PepsiCo сменят названия и оформление холодильников в магазинах в России
- ВСУ обстреляли паромную переправу у Антоновского моста в Херсоне
- Умер главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru