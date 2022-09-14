Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла почти вдвое

Свыше 8600 случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в российской столице за минувшие сутки, сообщает федеральный штаб по борьбе с заболеванием. Показатель подскочил сразу почти вдвое после довольно длительного снижения. Накануне в Москве было выявлено менее пяти тысяч заражённых.

Помещены в больницу за последние 24 часа 338 пациентов с COVID-19, скончались 26 больных. Общее число жертв коронавируса в Москве достигло 45 581. При этом выздоровели за сутки 7 939 человек. Таим образом, за всё время пандемии в столице излечились 2,88 миллиона человек.

Ещё в середине минувшего лета московский оперативный штаб отметил подъем заболеваемости COVID-19 на фоне распространения подштамма коронавируса «омикрон», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Данная мутация считается более заразной, однако менее опасной в плане тяжести заболевания.

