Сухость в глазах может указывать на серьезное заболевание

Проблемы с глазами могут говорить об артрите, пишет Express со ссылкой американских экспертов.

По их данным, воспалительные процессы влияют на коллаген — главный компонент соединительной ткани. Так, как склер и роговица состоят из коллагена, ревматоидный артрит может проявляться, в частности, через сухой кератит, известный также как «синдром сухого глаза». Признаками этого состояния являются ощущение постороннего предмета в глазу, а также сухость в глазах и нечеткое зрение.

Улучшить зрение без вмешательства врачей возможно при помощи простой гимнастики, которая отнимает не более нескольких минут в день, сообщает abc.es со ссылкой на врача-офтальмолога Руи Хирамацу.

