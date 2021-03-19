Сухость в глазах может указывать на серьезное заболевание
Проблемы с глазами могут говорить об артрите, пишет Express со ссылкой американских экспертов.
По их данным, воспалительные процессы влияют на коллаген — главный компонент соединительной ткани. Так, как склер и роговица состоят из коллагена, ревматоидный артрит может проявляться, в частности, через сухой кератит, известный также как «синдром сухого глаза». Признаками этого состояния являются ощущение постороннего предмета в глазу, а также сухость в глазах и нечеткое зрение.
Улучшить зрение без вмешательства врачей возможно при помощи простой гимнастики, которая отнимает не более нескольких минут в день, сообщает abc.es со ссылкой на врача-офтальмолога Руи Хирамацу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 803 / сут.
Умерли
93 824+460 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 061 / сут.
- В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в стране
- В Болгарии арестованы подозреваемые в шпионаже в пользу России
- ВМФ России в текущем году получит три атомные подлодки
- В Белом доме после слов Путина признали, что США есть над чем подумать
- С 1 апреля изменится перечень ошибок и нарушений при сдаче экзаменов на права
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru