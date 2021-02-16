Собянин выделил гранты на внедрение инноваций в лечении онкологии у детей
Власти российской столицы выделили гранты на использование инновационных методик при лечении детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэрии.
Две знаменитые детские больницы Москвы получат на эти цели более 460 миллионов рублей. Это - Морозовская Детская Городская Клиническая Больница и Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого.
В 2014 году в Морозовской больнице создан Центр детской гематологии и онкологии, где проводятся различные виды лечения детей со злокачественными новообразованиями. Качество медицинской помощи в этом направлении помогают обеспечить современные подходы к изучению молекулярно-генетических и биологических свойств опухолей.
Онкологические отделения в составе НПЦ имени Войно-Ясенецкого были первыми в России и мире, которые применяли некоторые инновационные хирургические методы лечения детской онкологии. Предоставленные гранты пойдут на дальнейшее проведение научных исследований и внедрение инновационных методов диагностики и лечения в этой области.
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