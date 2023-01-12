Собянин: В Москве завершилась реконструкция 75 поликлиник

Реконструкция 75 поликлиник закончена в российской столице, в них обслуживаются 2,5 миллиона горожан. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, который в режиме видеосвязи принял участие в открытии после работ корпуса филиала №3 городской поликлиники №2 в Нагорном районе на Ялтинской улице. Сегодня же были открыты ещё пять амбулаторных медицинских учреждений после реконструкции.

Как напомнил градоначальник, программа капитального ремонта московских поликлиник увеличена в два раза - до 200 учреждений. Практически будут реконструированы все старые поликлиники до конца текущего года.

Кроме того, модернизация ведётся и в действующих амбулаториях – заменяется оборудование, внедряются новые стандарты. В планах также значится строительство 30 новых зданий поликлиник.



