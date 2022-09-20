Собянин поддержал проведение клинических исследований лекарств на базе медучреждений
Правительство Москвы поддержит проведение клинических исследований новых лекарственных препаратов на базе городских медицинских учреждений, сообщила в пресс-службе.
Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В пресс-службе отметили, что клиники Москвы традиционно являются одной из основных площадок проведения клинических исследований новых лекарств, по результатам которых принимаются решения о внедрении препаратов в клиническую практику.
Так, за последние десять лет на базе городских медучреждений проведено свыше 1,7 тыс. клинических исследований лекарственных препаратов I, II, III и IV фазы.
Сообщается, что компании смогут получать финансовую поддержку для возмещения части затрат на проведение клинического исследования, но не более 50% от общей суммы расходов.
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