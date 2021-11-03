Собянин открыл специализированный эндоскопический центр в ГКБ им Буянова

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл эндоскопический центр, который разместили на базе городской клинической больницы (ГКБ) имени Буянова.



Мэр отметил, что в Москве продолжают разрабатывать крупные медицинские проекты, среди которых - создание эндоскопических центров. Один такой центр ранее был открыт в Боткинской больнице. По словам Собянина, власти Москвы надеются на «революцию в области эндоскопических исследований» и переход помощи в этом направлении на мировой уровень.

«В течение года исследования органов пищеварения будут проходить сотни тысяч москвичей. Это своевременная диагностика, особенно касающаяся онкологических заболеваний в области пищеварительного тракта», - подчеркнул столичный градоначальник.

По данным Собянина, в 5-6% от исследований выявляются раковые заболевания. При этом в центры направляют пациентов, которые ранее получили предварительное исследование в поликлинике, напомнил мэр. В целом проекты нацелены на увеличение количества жизни жителей региона.

По имеющимся сведениям, с начала работы пилотного проекта в эндоскопических центрах выявили около 200 злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта, более чем у 300 пациентов были найдены предраковые новообразования. Центр на базе ГКБ имени Буянова сможет проводить до 625 исследований в сутки и около 220 тысяч исследований в год. Для этого в центре установлено 965 единиц современной медицинской техники.

При этом время, затраченное на проведения исследований, составит около 1,5 часа. Все результаты будут загружаться в единую цифровую медицинскую платформу Москвы (ЕМИАС), поэтому пациенты смогут увидеть их в своей электронной медицинской карте.

