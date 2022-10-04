Собянин открыл после капремонта педиатрический корпус Морозовской больницы

По его словам, это медицинское учреждение имеет для столицы ключевое значение, так как в ней получает медицинскую помощь «почти каждый четвёртый ребёнок».

«Сейчас вот старый самый большой корпус больницы полностью реконструирован, оснащён самым современным оборудованием, и нисколько не уступает по своим возможностям новым современным больницам», - подчеркнул градоначальник.

Главный врач больницы Валерий Горев, в свою очередь, добавил, что после ремонта в корпусе откроются девять отделений, маленьким пациентам будет оказываться плановая медпомощь по профилям неврология, заболевания почек, гастроэнтерология, аллергология и иммунология, педиатрия.

Ранее глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что завершаются фасадные работы нового здания детско-взрослой поликлиники на улице Ленская, владение 21, а также благоустройство территории, сообщает

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