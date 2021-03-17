Собянин осмотрел строящийся корпус МКНЦ им. Логинова

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов займет ещё полтора года, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе осмотра работ на объекте глава столицы напомнил, что изначально планировалось провести реконструкцию двух старых корпусов, однако устаревшие помещения не позволяли сделать в них современную логистику, поэтому власти города приняли решение построить новую клинику.

По словам Собянина, новое медучреждение будет «самой современной, самой лучшей, которую можно себе представить».

«Вот уже сегодня, по сути дела, отлит новый корпус, возведены стены, начата первичная отделка, инженерные коммуникации. В любом случае, минимум года полтора нам придется строить больницу, но это будет больница нового поколения на долгие годы», - сказал градоначальник.

Собянин также отметил коллектив больницы, который «на самом высоком уровне» выполняет операции, онкологическую помощь.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что в центре имени Логинова будет введён современный восьмиэтажный корпус с подземным этажом. В новой многопрофильной клинике, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации.

