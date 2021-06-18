Собянин: Больница в Коммунарке будет полностью достроена до конца года
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что многопрофильная клиническая больница в Коммунарке будет полностью достроена до конца года, сообщает пресс-служба московского правительства.
В ходе церемонии открытия нового детского инфекционного корпуса, возведенного в рамках второй очереди строительства больницы, градоначальник отметил, что уже 19 июня здесь примут первого пациента.
«Вся больница будет сдана до конца года. Это инфекционный корпус... Плюс детская больница и лучевой корпус, который мы сейчас проектируем. Четыре корпуса, которые здесь будут введены... Всего будет 160 тысяч квадратных метров. Это самая крупная больница на постсоветском пространстве», - заявил глава столицы.
Детский инфекционный корпус позволит оказывать экстренную и неотложную помощь детям в возрасте от одного месяца до 18 лет с острыми кишечными и воздушно-капельными инфекциями. Все необходимые исследования для постановки диагноза позволят провести диагностическая служба, экспресс-лаборатория и рентген-кабинет, которые будут работать в круглосуточном режиме.
В новом корпусе создана уникальная система навигации, которая разделяет потоки пациентов с разными инфекционными заболеваниями, а планировка учитывает все требования эпидемиологической безопасности. Имеются мельцеровские боксы с кислородными консолями и противошоковыми укладками, а для дезинфекции санитарного автотранспорта предусмотрен специальный гаражный бокс, расположенный рядом с корпусом.
Позаботились и о комфорте маленьких пациентов. Детский корпус оснащён многофункциональными кроватями с электроприводом, кнопками вызова медперсонала, телевизорами, душем и санузлами. В каждой палате и в каждом боксе для ребят предусмотрены мультимедийные планшеты.
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