СМИ: южноафриканская разновидность коронавируса более устойчива к вакцине Pfizer

Эксперты исследовали анализы 150 израильтян, заразившихся COVID-19 после прививки препаратом Pfizer. Распространенность южноафриканского вида коронавируса среди вакцинированных была в восемь раз выше, чем среди невакцинированного населения.

Согласно результатам, южноафриканский вариант по сравнению с исходным штаммом и британским вариантом «способен пробить защиту вакцины».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции заболеваемость коронавирусом выросла в 3,5 раза. По ее словам, больше всего мутировавших штаммов COVID-19, в том числе британский и южноафриканский, завезли в Россию именно из Турции.

