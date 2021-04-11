СМИ: южноафриканская разновидность коронавируса более устойчива к вакцине Pfizer
Южноафриканский штамм коронавируса более устойчив к вакцине Pfizer, пишет издание Times of Israel со ссылкой на исследование ученых Тель-Авивского университета.
Эксперты исследовали анализы 150 израильтян, заразившихся COVID-19 после прививки препаратом Pfizer. Распространенность южноафриканского вида коронавируса среди вакцинированных была в восемь раз выше, чем среди невакцинированного населения.
Согласно результатам, южноафриканский вариант по сравнению с исходным штаммом и британским вариантом «способен пробить защиту вакцины».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции заболеваемость коронавирусом выросла в 3,5 раза. По ее словам, больше всего мутировавших штаммов COVID-19, в том числе британский и южноафриканский, завезли в Россию именно из Турции.
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