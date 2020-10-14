Сербия обсуждает приобретение российской вакцины от COVID-19
Сербия ведёт переговоры с Россией по приобретению вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщает агентство ТАСС.
В интервью агентству президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград действительно общается с другими странами, в том числе и на тему российской вакцины от коронавируса.
Ранее закупку российского препарата «Спутник V» не исключил и глава украинского Минздрава Максим Степанов, который уточнил, что это станет возможным в случае его одобрения ВОЗ. Президент России Владимир Путин отметил, что для отправки вакцины на Украину нужен официальный запрос от Киева.
На текущей неделе в России должны зарегистрировать вторую вакцину от коронавируса, разработанную научным центром «Вектор». Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что этот препарат, также как и «Спутник V», проходит стадию клинических испытаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru