«Рыба и орехи»: Врачи назвали улучшающие умственную деятельность продукты
Гастроэнтеролог-диетолог, главный специалист фонда ОМС Республики Башкортостан Эльвира Белёва заявила, что человеческий мозг состоит из воды и жира, поэтому нужно подкармливать его соответствующей пищей, пишут «Известия».
По её словам, важны питьевой режим и продукты с полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, а именно жирная морская рыба и грецкие орехи, брокколи и цветная капуста, а также масла - как сливочное, так растительные.
Диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман указала, что 2–3 раза в неделю следует употреблять по 100–150 г «лосося, сардин, скумбрии и сельди». Кроме того, нужны продукты, содержащие разные витамины и микроэлементы..
«Кальций, магний и цинк... Кальций присутствует в молочных продуктах, сыре, орехах. Магний содержится в зелени, орехах, какао, а цинк — в мясе, яйцах, бобовых. Антиоксиданты, в частности, витамины C и E, защищают мозг от повреждений... замедляют процессы старения клеток», — разъясняет Лариса Фаерман.
Врачи также добавили, что для правильной «доставки» питательных веществ к мозгу необходимо следить за здоровьем сосудов.
Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичёва заявила, что на сердце негативно влияющиют вредные привычки, в том числе курение и неправильное питание, сообщает RT.
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