Росздравнадзор опроверг данные о перебоях с аналогами «Оземпика»
Росздравнадзор опроверг информацию о том, что в России есть перебои с аналогами препарата «Оземпик» на основе вещества семаглутид, сообщило РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что поставки продолжаются, а запасы при необходимости пополняются.
Ранее РБК сообщал, что в некоторых российских регионах почти не осталось самого популярного аналога «Оземпика» - лекарства «Семавик». Издание писало, что это может быть связано с высоким спросом на препарат, который используют главным образом в качестве средства для похудения.
В Росздравнадзоре отметили, что в РФ зарегистрированы четыре лекарственных препарата с международным непатентованным наименованием и подчеркнули, что с начала 2024 года введено более 1,3 млн упаковок.
Так, сегодня в гражданском обороте находится более 500 тысяч упаковок, из них в аптеках — 130 тысяч упаковок лекарства, а из них более 26 тысяч упаковок — в аптеках Москвы.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов напомнил, что принцип действия «Оземпика» таков: он имитирует действие гормона, который вырабатывается организмом, когда он ощущает пищу в желудке, что помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин при высоком уровне глюкозы. Использовать его необходимо только по назначению врача, передает RT.
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