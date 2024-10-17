Росздравнадзор опроверг данные о перебоях с аналогами «Оземпика»

Росздравнадзор опроверг информацию о том, что в России есть перебои с аналогами препарата «Оземпик» на основе вещества семаглутид, сообщило РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что поставки продолжаются, а запасы при необходимости пополняются.

Ранее РБК сообщал, что в некоторых российских регионах почти не осталось самого популярного аналога «Оземпика» - лекарства «Семавик». Издание писало, что это может быть связано с высоким спросом на препарат, который используют главным образом в качестве средства для похудения.