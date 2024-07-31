Росстат: В России стало больше людей с избыточным весом
За последние пять лет стало больше россиян с избыточным весом, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
В 2023 году показатель составил 62,5 процента против 61,7 процента в 2018 году. Доля россиян с нормальным весом с 2018 года упала с 36,3 до 35,7 процента, количество людей с избыточным весом возросло с 40,1 до 43,9 процента. Сильнее всего изменения коснулись мужчин. При этом доля женщин с нормальным весом выросла.
Процент граждан РФ с дефицитом массы тела составил 1,4.
Проверить себя на скрытое ожирение можно с помощью биоимпедансного исследования, а также обычного измерения талии, рассказала врач превентивной медицины, диетолог, нутрициолог, член регионального представительства международного института интегративной нутрициологии Елена Колотилкина в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru