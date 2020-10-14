Россиянам посоветовали сократить посещение общественных мест

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рекомендовал гражданам сократить посещение общественных мест, сообщает РИА Новости.

В оперштабе россиянам также напомнили о необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, а в случае ухудшения самочувствия остаться дома и обратиться к медикам за помощью.

По данным портала «Стопкоронавирус» на 14 октября, в России зафиксировано 1 340 409 случаев заражения коронавирусом, в том числе 14 231 - за последние сутки. 1 039 705 человек выздоровело, 23 205 пациентов умерли.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что прирост заболеваемости COVID-19 за неделю увеличился с 41 до 52 на 100 тысяч населения, в стране на данный момент развернуто 176 тысяч инфекционных коек.