В российских приютах живут до 250 тысяч бездомных животных
По результатам Всероссийской переписи приютов, проведённой Центром изучения питания и благополучия животных совместно с агентством «Инсайтика» с октября 2025 по февраль 2026 года, в России работает 819 приютов для бездомных кошек и собак.
В них содержатся от 170 до 250 тысяч животных — это всего 5–7% от общей популяции бездомных питомцев, которая оценивается в 3,6 млн особей.
Большинство приютов в стране — частные: из 819 организаций 685 относятся к этой категории, 118 — муниципальные, 16 — федеральные. Больше всего приютов расположено в Петербурге, Московской области, Москве и Пермском крае. При этом размеры организаций различаются: более половины (53%) приютов содержат до 100 животных, а крупные приюты на 300–500 питомцев встречаются редко — их доля составляет всего 9%.
В среднем приютам удаётся ежегодно находить дом примерно для 30% подопечных. При этом небольшие организации показывают более высокие результаты: они пристраивают около 35% животных, тогда как крупные — лишь 25%.
Приюты сталкиваются с целым рядом трудностей. У 52% частных приютов единственный источник дохода — пожертвования от частных лиц, которые чаще всего носят разовый и несистемный характер. Из‑за нехватки финансирования организации вынуждены полагаться на волонтёров, а не на штатных сотрудников.
Ещё одна серьёзная проблема — низкая прозрачность работы сферы. Почти 20% приютов не ведут публичные каналы коммуникации, а регулярно публикуют статистику пристройства лишь 12% организаций. Из‑за этого их деятельность остаётся незаметной для потенциальных доноров и будущих хозяев питомцев.
Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко отмечает, что приюты попали в замкнутый круг: для привлечения системных ресурсов им нужны средства на продвижение и фандрайзинг, но именно этих средств критически не хватает. Кроме того, важно продвигать в обществе культуру ответственного отношения к питомцам — своевременную стерилизацию, чипирование, отказ от самовыгула и так далее.
Ранее депутат Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал НСН, что в России часто проводятся ярмарки по пристройству животных из приютов, это крайне эффективная мера.
