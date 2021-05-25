Россиян предупредили об опасности понижающих температуру лекарств

Многие жаропонижающие препараты могут нанести серьезный вред организму, при этом россияне применяют их по любому поводу, заявил кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

«Я бы сказал, что приём жаропонижающих уже достиг уровня эпидемии. Жаропонижающие препараты обезболивающего ряда перешли в район обычных препаратов. Откройте любую аптечку – и там они точно будут. Мы пьём их от всего: от боли в животе, от боли в голове. Почему, например, аспирин был выведен из состава жаропонижающих препаратов первой линии? Потому что он накапливается. Сейчас мы применяем его только в кардиологии в достаточно низких дозировках для профилактики тромбозов. А всем известный анальгин влияет на систему формирования красных кровяных телец. Парацетамол – вообще препарат достаточно серьёзный с точки зрения метаболизма в печени. Отравление парацетамолом может быть фатальным», - сказал Кондрахин в эфире «Радио 1».

По его словам, лечение симптомов вместо болезни стало новой российской традицией, а сбивание высокой температуры вредит организму.

«Организм должен видеть опасность. Плохо воспаление, которое переходит границы нормы. Нормальное воспаление – это хорошо. 37,5 градусов – это не температура, это нормальная реакция организма. И когда мы снимаем температуру противовоспалительным препаратом, мы не даём иммунному ответу реализоваться. Организм не видит проблемы и не формирует реакции», - пояснил доктор.

