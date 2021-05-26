Россиян предупредили о сильных магнитных бурях
Недавние вспышки на Солнце вызовут сильные магнитные бури на Земле, сообщает Ura.ru со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института физики Земли имени Шмидта МГУ Александра Жигалина.
По его словам, россиян, которые реагируют на подобные явления, необходимо с особым вниманием следить за своим самочувствием. По словам эксперта, магнитные бури ожидаются 27–29 мая.
Люди из группы риска (до 25 лет и после 60 лет) в эти дни могут почувствовать недомогание. Необходимо чаще бывать на свежем воздухе, гулять и придерживаться правильного питания.
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