Россиян предупредили о риске тяжело заболеть из-за купания

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что во время купания или игр на водоёмах следует стоять по грудь в воде, сообщает NEWS.ru.

МЧС: В Москве летом будут действовать 10 безопасных пляжей

По его словам, в этом случае не будет риска попадания воды в дыхательные пути, а именно в трахею, бронхи и лёгкие, что крайне нежелательно и опасно для организма, так как может привести к пневмонии.

«Если организм в состоянии утилизировать мутную воду, то это хорошо, иначе произойдет воспаление... Поднимется температура, появится слабость, кашель, тяжесть в грудной области. Это все может кончиться госпитализацией», - отметил специалист.

Зайцев добавил, что из-за этого больничной койкой часто заканчиваются различные игры, когда дети в шутку топят друг друга.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что самая комфортная температура воды для плавания - плюс 24-28 градусов, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимков
ТЕГИ:ВрачиБолезньПляжиВода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры