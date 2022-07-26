Россиян предупредили о риске тяжело заболеть из-за купания

По его словам, в этом случае не будет риска попадания воды в дыхательные пути, а именно в трахею, бронхи и лёгкие, что крайне нежелательно и опасно для организма, так как может привести к пневмонии.

«Если организм в состоянии утилизировать мутную воду, то это хорошо, иначе произойдет воспаление... Поднимется температура, появится слабость, кашель, тяжесть в грудной области. Это все может кончиться госпитализацией», - отметил специалист.

Зайцев добавил, что из-за этого больничной койкой часто заканчиваются различные игры, когда дети в шутку топят друг друга.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что самая комфортная температура воды для плавания - плюс 24-28 градусов, сообщает RT.