Россиян предупредили о риске тяжело заболеть из-за купания
Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что во время купания или игр на водоёмах следует стоять по грудь в воде, сообщает NEWS.ru.
По его словам, в этом случае не будет риска попадания воды в дыхательные пути, а именно в трахею, бронхи и лёгкие, что крайне нежелательно и опасно для организма, так как может привести к пневмонии.
«Если организм в состоянии утилизировать мутную воду, то это хорошо, иначе произойдет воспаление... Поднимется температура, появится слабость, кашель, тяжесть в грудной области. Это все может кончиться госпитализацией», - отметил специалист.
Зайцев добавил, что из-за этого больничной койкой часто заканчиваются различные игры, когда дети в шутку топят друг друга.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что самая комфортная температура воды для плавания - плюс 24-28 градусов, сообщает RT.
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