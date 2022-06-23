МЧС: В Москве летом будут действовать 10 безопасных пляжей
Надежда Ершова перечислила в пресс-центре НСН столичные пляжи, которые соответствуют всем нормам и безопасны для взрослых и детей.
В Москве в этом году оборудованы десять пляжей, которые прошли все проверки и безопасны для купания и отдыха, заявила начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по г. Москве Надежда Ершова в пресс-центре НСН.
«В этом году владельцами пляжей в городе Москве было подано 10 заявлений, деклараций на право эксплуатации пляжа. Заявления были рассмотрены, в этом году функционируют 10 пляжей, Все они оборудованы спасательными постами, медицинскими пунктами, имеют все средства спасения, также есть места, отведенные для купания детей. Эти пляжи безопасны для купания горожан. Это три пляжа в Зеленограде - Большой городской пруд, озеро Школьное и Черное озеро, потом Тропарево, Мещерское, Серебряный бор - 2, Серебряный бор – 3, Путяевские пруды, озеро Белое», - рассказала она.
В Московском регионе 1 июня открылся купальный сезон. Несмотря на то, что погодные условия первую неделю лета не располагали к комфортному отдыху на пляжах, спасатели уже сообщили о первых случаях гибели людей на водных объектах Подмосковья.
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