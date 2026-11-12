Российские мамы поддержали вакцинацию от менингококка с первых недель жизни ребенка

Согласно совместному исследованию ВЦИОМ и консалтинговой компании «Право на здоровье», большинство российских мам выступают за вакцинацию детей от менингококковой инфекции (МИ) уже в первые недели жизни: такую позицию разделяют 76% опрошенных.

При этом уровень поддержки высок как среди мам, которые уже прививали детей от МИ (84%), так и среди тех, кто пока не делал прививку (64%). Более половины участниц опроса (52%) считают менингококковую инфекцию опаснее других распространенных заболеваний, а 61% уверены, что чем раньше ребенок будет вакцинирован, тем лучше. При этом доля тех, кто отрицательно относится к ранней вакцинации, остаётся невысокой — всего 12%.

Решающим фактором при принятии решения о вакцинации становится рекомендация врача: 69% опрошенных согласились бы привить ребенка в первые недели жизни, если это предложит педиатр. Среди матерей, уже сделавших прививку, 81% опирались именно на мнение специалиста. Собственные знания и опыт учитывали 64% респонденток, а информацию из интернета — лишь 42%, что подчеркивает высокий уровень доверия родителей к профессиональным медицинским советам.

Вместе с тем, несмотря на готовность родителей к ранней защите ребенка, почти 40% детей остаются незащищенными от менингококка: 37% опрошенных матерей никогда не прививали своих детей против этой инфекции. Одна из причин — то, что вакцинация от МИ не входит в перечень обязательных прививок и не предлагается системно. Это создает разрыв между позитивным отношением к профилактике и реальной защищенностью детей.

Эксперты подчеркивают критическую важность ранней вакцинации. Как отметила доктор медицинских наук Ирина Извекова на конгрессе «Право на здоровье», прививку можно делать уже с шестинедельного возраста — именно в этот период ребенок особенно уязвим, а инфекция способна стремительно прогрессировать и приводить к тяжелым, в том числе летальным, последствиям.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян сделать прививку от нового штамма свиного гриппа, который не циркулировал ранее и не был включен в состав предыдущих вакцин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

