Роспотребнадзор рассказал об опасности поездок в Турцию из-за коронавируса

Турция - единственная страна, откуда в Россию привезли оба новых штамма коронавируса: и британский, и южноамериканский, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ситуация с заболеваемостью в этой стране продолжает ухудшаться, поэтому Роспотребнадзор держит ситуацию на особом контроле, так как на Турцию приходится большинство поездок россиян.

«Всего было выявлено 103 случая заражения британским штаммом и десять - южноафриканским, но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время», - цитирует Попову «Интерфакс».

Также она считает, что отдельные регионы России начали отменять карантинные меры преждевременно. Динамика эпидемии в России стабилизировалась, но темпы спада заболеваемости замедлились, таким образом, ситуация в стране не самая стабильная, сообщают в Роспотребнадзоре.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал в эфире НСН, почему люди заболевают COVID после прививки.

