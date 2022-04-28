Роспотребнадзор озаботился профилактикой завоза холеры
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека вводит дополнительные меры профилактики холеры в России. Постановление на этот счёт подписала глава ведомства Анна Попова.
Уточняется, что меры принимаются с целью недопущения ввоза инфекции в страну и возможного распространения. Документ определяет широкий набор подготовительных и профилактических мер.
Речь, в частности, идёт об усилении контроля за лабораторным исследованием сточных вод, проведении тренировок с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия на случай вспышки заболевания. Кроме того, предусмотрено принятие дополнительных мер по обеспечению достаточных запасов диагностических сред и наборов реагентов.
Руководители территориальных органов Роспотребнадзора обязаны оценить готовность госпитальной и лабораторной базы, организовать теоретическую и практическую подготовку медицинских работников. Поставлена задача, провести все работы до 1 июня.
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