«Роскачество» нашло нарушения в четверти проверенных сосисок

Специалисты «Роскачества» проверили сосиски «Сливочные» и нашли нарушения по безопасности в четверти исследованной продукции. Результаты проверки опубликованы на сайте организации.

Эксперты изучили в лабораторных условиях продукцию 20 российских марок из Белгородской, Новосибирской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Москвы по 145 показателям качества и безопасности.

Оказалось, что продукция лишь одной торговой марки - «Дымов» - соответствует всем требованиям качества, а также требованиям опережающего стандарта «Роскачества».

Производители молочки отвергли обвинения Роскачества

Ни в одном образце сосисок специалисты не нашли тяжелых металлов, радионуклидов, ГМО. Не были и бактерий группы кишечной палочки, сальмонелл или листерий. В продукции специалисты не обнаружили антибиотиков, консервантов и искусственных красителей, а также сои и растительных белков, сообщает телеканал «360».

Вместе с тем в сосисках брендов «Ближние горки», «Велком», «Клинский», «Черкизово» оказался повышенный уровень общего количества микроорганизмов, в сосисках «Сливочные» от ЗАО «Атрус» - патогены.

В продукции Великолукского мясокомбината в составе не было говядины, которая заявлена на первом месте на этикетке. Кроме того, вместо свинины в них найдено только ДНК свиньи.

Производитель шести торговых марок добавил в сосиски крахмал, что является нарушение ГОСТа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Роскачество
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