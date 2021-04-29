«Роскачество» нашло нарушения в четверти проверенных сосисок

Ни в одном образце сосисок специалисты не нашли тяжелых металлов, радионуклидов, ГМО. Не были и бактерий группы кишечной палочки, сальмонелл или листерий. В продукции специалисты не обнаружили антибиотиков, консервантов и искусственных красителей, а также сои и растительных белков, сообщает телеканал «360».

Вместе с тем в сосисках брендов «Ближние горки», «Велком», «Клинский», «Черкизово» оказался повышенный уровень общего количества микроорганизмов, в сосисках «Сливочные» от ЗАО «Атрус» - патогены.

В продукции Великолукского мясокомбината в составе не было говядины, которая заявлена на первом месте на этикетке. Кроме того, вместо свинины в них найдено только ДНК свиньи.

Производитель шести торговых марок добавил в сосиски крахмал, что является нарушение ГОСТа.

