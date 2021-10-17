Раскрыта опасность частого употребления креветок

По ее словам, россиянам привозят креветки, «которые преодолели большое расстояние», что грозит отравлением морепродуктами, которое может стать очень тяжелым. А из-за большого содержания в креветках холестерина необходимо отказаться от частого употребления этих морепродуктов в пищу.

«Нынешние креветки еще опасны и тем, что накапливают соли тяжелых металлов, и это очень большая проблема», — отметила врач.

При покупке Соломатину посоветовала внимательно рассматривать креветки и выбирать те, на которых нет черно-зеленых пятен. При этом бордовое пятно в области головы не должно казаться подозрительным признаком.

Как сообщалось ранее, в креветках, выловленных у берегов Западной Швеции, обнаружены следы химического оружия. Информация была обнародована в связи с исследованием, проведённым в районе, где по окончании Второй мировой войны было затоплено оружие.

