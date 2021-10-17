Раскрыта опасность частого употребления креветок
Несмотря на то, что креветки являются полезным продуктом, поскольку в них содержится много белка, а также обладают антиоксидантным свойством, их частое употребление грозит опасными последствиями для организма, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.
По ее словам, россиянам привозят креветки, «которые преодолели большое расстояние», что грозит отравлением морепродуктами, которое может стать очень тяжелым. А из-за большого содержания в креветках холестерина необходимо отказаться от частого употребления этих морепродуктов в пищу.
«Нынешние креветки еще опасны и тем, что накапливают соли тяжелых металлов, и это очень большая проблема», — отметила врач.
При покупке Соломатину посоветовала внимательно рассматривать креветки и выбирать те, на которых нет черно-зеленых пятен. При этом бордовое пятно в области головы не должно казаться подозрительным признаком.
Как сообщалось ранее, в креветках, выловленных у берегов Западной Швеции, обнаружены следы химического оружия. Информация была обнародована в связи с исследованием, проведённым в районе, где по окончании Второй мировой войны было затоплено оружие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+33 208 / сут.
Умерли
222 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+21 883 / сут.
- Стала известна причина нападения мужчины на пациентов в якутском наркодиспансере
- В Госдуме призвали разъяснять россиянам необходимость вакцинации
- Четверо детей в Астраханской области травмированы после игры с противогазом
- На Украине рассказали, сколько страна заплатит за газ из-за ошибки Зеленского
- Опубликовано видео массовой драки футболистов «Спартака» и «Динамо»
- В Нижнем Новгороде завели дело после аварии с автобусами и грузовиком
- Один человек погиб от рук пациента наркодиспансера в Якутии
- Сунгоркин раскрыл подробности задержания Можейко
- «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» в матче РПЛ
- Володин: Госдума разработает меры борьбы с бедностью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru