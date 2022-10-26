Ракова: три тысячи врачей общей практики повысили квалификацию по семи направлениям

В Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы продолжается реализация масштабной образовательной программы для врачей общей практики. Всего в ней принимают участие около трех тысяч специалистов городских поликлиник. Все они прошли уже больше половины образовательной программы. По оториноларингологии, офтальмологии и дерматовенерологии обучение уже завершено, а еще по четырем — неврологии, инфекционным болезням, эндокринологии и урологии — завершается. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в столичной системе здравоохранения работает около трех тысяч врачей общей практики.

«Именно на этих специалистов приходится подавляющая часть первичных приемов в наших поликлиниках. Комплексная программа обучения на базе Кадрового центра департамента здравоохранения Москвы необходима для того, чтобы специалисты постоянно повышали уровень своих знаний по основным видам заболеваний, с которыми к ним обращаются пациенты. В настоящее время врачи завершают обучение по таким направлениям, как неврология, инфекционные болезни, эндокринология и урология. По оториноларингологии, офтальмологии и дерматовенерологии обучение уже завершено. В общей сложности медики охватили уже семь направлений. Образовательная программа по каждому модулю разрабатывалась при участии главных внештатных специалистов ДЗМ и ведущих специалистов столичных больниц и поликлиник. При обучении врачей общей практики применяются эффективные образовательные алгоритмы и технологии, соответствующие стандартам столичного здравоохранения», — сообщила вице-мэр.

Образовательная программа Кадрового центра ДЗМ рассчитана на полтора года и включает 13 образовательных модулей – урологию, эндокринологию, ревматологию, кардиологию, гастроэнтерологию и ряд других.

Каждый модуль состоит из 18 учебных часов. В ходе обучения специалисты совершенствуют свои знания по широкому кругу вопросов в области диагностики и лечения различных заболеваний. После теоретических занятий врачи отрабатывают практические навыки на современном симуляционном и медицинском оборудовании. Все успешно пройденные модули засчитываются в системе непрерывного медицинского образования (НМО).

Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы осуществляет непрерывное профессиональное дополнительное образование и методическое сопровождение, проводит оценочные мероприятия, а также является аккредитационной площадкой. В состав центра входит 31 симуляционная станция, оснащенная специализированным оборудованием для демонстрации практических навыков работы врача. Парк высокотехнологичного оборудования, на котором проводится оценка и обучение, включает более 1100 симуляторов, тренажеров, медицинскую технику и сопутствующее оборудование. Возможности Кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 89 врачебным специальностям.

